с чего всё началось

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.

Экономика «Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях «Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината – руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания.

Наука Разработан новый эффективный способ окрашивания волос Ученые придумали способ, как безвредно окрашивать волосы. Исследование было опубликовано в журнале ACS Central Science. 18

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1K

Шоу-бизнес Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки. 1

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 6,4K

Шоу-бизнес Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он. 3

Энергетика Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). 26

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 12

Происшествия В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга. 288

Музыка Новый рекорд осетинских рэперов: клип I Got Love набрал 400 млн просмотров на YouTube Клип на песню I Got Love набрал более 400 000 000 просмотров. Видео было опубликовано на You Tube 2 июня 2018 года.

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 503

Политика Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.

Общество Мантуров рассказал о ситуации с производством масок в России Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские предприятия справились с наращиванием производства медицинских масок за два месяца. 6

Общество Финляндия с 14 мая откроет границы Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно. 14