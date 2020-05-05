Политика
Газета.RuГермания объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
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с чего всё началось
Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого они подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году пишет газета Sueddeutsche Zeitung.Коммерсантъ05:25
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Bimru.ru 04:28
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
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Киевский посол поспорил со Шредером о возвращении Крыма Украине
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Крыма Киеву.
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«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва
В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
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Здоровье
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RuNews24.ru 05:25
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Вести.Ru 02:36
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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
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РБК 12:04
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Известия 03 мая в 03:10
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В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
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Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
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Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу
Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
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Мантуров рассказал о ситуации с производством масок в России
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские предприятия справились с наращиванием производства медицинских масок за два месяца.
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Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью
Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
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