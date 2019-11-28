Политика

РБКРБКГермания оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода Opal, отвода от «Северного потока», сообщило «Польское радио». Жалоба «Германия против Польши» зарегистрирована 20 ноября, следует из карточки дела.
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Германия обжаловала ограничение доступа «Газпрома» к Opal

Коммерсантъ13:02

Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL

ТАСС11:59

Эксперт оценил решение Германии обжаловать ограничения суда ЕС по OPAL

RT на русском13:08

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

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Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

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Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

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