Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода Opal, отвода от «Северного потока», сообщило «Польское радио». Жалоба «Германия против Польши» зарегистрирована 20 ноября, следует из карточки дела.

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Авто Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Политика Путин призвал не зацикливаться на Украине и подумать о России Сообщается, что после открытия памятника, во время общения президента с жителями Санкт-Петербурга, один из жителей города активно настаивал на обсуждении вопросов, связанных с российскими отношениями с Украиной.

Футбол «Мальме» — «Динамо» Киев. Видеотрансляция В первом матче 19 сентября «Динамо» на своем поле одержало победу над «Мальме» со счетом 1:0. Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.