Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL. Об этом сообщили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

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