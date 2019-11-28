Общество

RT на русскомRT на русскомГермания оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL. Об этом сообщили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.
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Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа «Газпрома» к Opal

Газета.Ru14:29

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

РБК10:51

Берлин будет бороться за доступ «Газпрома» к трубопроводу

Коммерсантъ13:46

Эксперт оценил решение Германии обжаловать ограничения суда ЕС по OPAL

RT на русском13:08

Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа «Газпрома» к Opal

РИА Новости11:25

Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL

ТАСС11:59

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Известия12:46
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Энергетика

Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

REGNUM 26 ноября в 16:29
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Армия и оружие

ВСУ нанесли удар по позициям Армии ЛНР, есть раненые

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил об обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Донецкий, в результате которого были ранены двое бойцов НМ ЛНР.
Rusvesna.su 15:57
Общество

«Аэрофлот» предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц

Группа компаний «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов.
News.ru 13:43
Армия и оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Происшествия

Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", совершивших серию жестоких убийств, а также иных особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 года.
Газета.Ru 03:38
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Наука

Запретить нельзя смириться

Профессор Бреденорд обратила внимание Комиссии на то, что все эти истории, которые вызывают возмущение научной общественности, не происходят в тех странах, где репродуктивные технологии законодательно одобрены.
N+1 26 ноября в 07:02
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру вчера в 10:37
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 14:20
Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 07:44
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Музыка

Клип Лободы и Линдеманна за три дня набрал более 1,6 млн просмотров

Совместный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы Frau & Mann, опубликованный 23 ноября, за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube По сюжету директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой.
Украина.ру 26 ноября в 09:18
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 13:43
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 03:23
Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 01:55
Политика

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину

Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02
Автоспорт

Льюис Хэмилтон прокомментировал развод Боттаса и отцовство Феттеля

Прокомментировал шестикратный чемпион мира Формулы 1 и пополнение в семье Себастьяна Феттеля, который, наоборот, успешно совмещает работу гонщика и главы семейства.
Autosport.com.ru 09:13
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Футбол

Анчелотти прокомментировал слухи о своём переходе в «Арсенал»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своём переходе в лондонский «Арсенал».
Евро-футбол.ру 11:18
Футбол

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 12:47
Спорт

Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3).
Российская газета 16:20
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