Политика

РИА НовостиРИА НовостиГермания отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
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«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решит усилить обороноспособность Украины», — сказал
 глава МИД Украины в интервью Das RedaktionsNetzwerk Deutschland.
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