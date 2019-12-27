Политика
РИА НовостиГермания отказала Украине в военной помощи
Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
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с чего всё началось
«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решит усилить обороноспособность Украины», — сказал глава МИД Украины в интервью Das RedaktionsNetzwerk Deutschland.RT на русском08:27
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