с чего всё началось

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.

Общество Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.

Общество Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Происшествия В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.

Здоровье Западные СМИ рассказали, как Путин помог России протрезветь Президент России Владимир Путин сделал здоровый образ жизни важной частью своего имиджа в общественных отношениях, что положительно сказывается на жизни россиян.

Политика Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.

Авто Toyota простилась с моделью Mark X За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.

Политика Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

Происшествия Лимузин Сталина украли на севере Москвы На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Зеленский уволил директора Госбюро Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Романа Трубу, говорится на сайте украинского лидера.