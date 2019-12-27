с чего всё началось

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.

Политика США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2» У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.

Политика Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".

Гаджеты Настольные процессоры AMD перейдут на Socket AM5 в 2021 году Уже несколько лет компания AMD утверждает, что жизненный цикл платформы Socket AM4 точно продлится до конца 2020 года, а вот дальнейшие планы в настольном сегменте она пока предпочитает не раскрывать, упоминая только о предстоящем выходе процессоров с архитектурой Zen 4.

Общество Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.

Кино Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение» Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.

Политика Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, сообщается на сайте Верховной Рады.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Армия и оружие WikiLeaks: есть доказательства постановки «химатаки» в Сирии В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Футбол Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.

Политика Украина запустит на неподконтрольном Донбассе телеканал Министерство культуры Украины обнародовало планы по запуску украинского телеканала, вещающего на временно оккупированной территории юго-востока страны.

Космос Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.

Фигурное катание Медведева выступала на сломанных коньках на чемпионате России Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей пришлось выступать на сломанных коньках во время короткой программы на чемпионате России, сообщает Spоrt24.

Общество Ритейлер DNS построит город на Дальнем Востоке Ритейлер DNS собирается построить город на 20-25 тысяч жителей возле территории опережающего развития Надеждинская во Владивостокской агломерации.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.