Политика
RuNews24.ruГермания отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США
Указанный газопровод должен был начать работать к концу прошлого года. Но из-за позиции отдельных стран Евросоюза возникли трудности. Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».
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Общество
Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций
В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.
ТАСС 13 июля в 13:39
Политика
Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН
Москва, 16 июля 2020, 13:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре и встречаться там с президентом США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:58
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Общество
У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир
После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Футбол
Спартак — Ахмат 3:0
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Хоккей
Трямкин подписал новый контракт с «Автомобилистом»
«Автомобилист» объявил о продлении контракта с воспитанником клуба Никитой Трямкиным. 25-летний защитник заключил соглашение на один сезон.
Спорт-Экспресс 07:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Шоу-бизнес
Карпович затравили из-за романа с Прилучным
Вести Подмосковья 07:05
Происшествия
Дело об убийстве девятилетней девочки в Саратове направлено в суд
В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего Михаила Туватина, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки и ее убийстве.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:40
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Общество
Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге
Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
ПолитРоссия 06:44
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
Общество
Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения
Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Экономика
Тюменские власти заявили о возможном сокращении областного бюджета
В конце 2019 года сообщалось, что в 2020 — 2021 годах объемы доходов и расходов областного бюджета увеличиваются по сравнению с параметрами, утверждёнными в бюджете на 2019 – 2020 годы.
ТюменьPRO 06:06
Политика
Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки
По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05