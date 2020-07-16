Указанный газопровод должен был начать работать к концу прошлого года. Но из-за позиции отдельных стран Евросоюза возникли трудности. Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».

Общество Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников. 8

Политика Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН Москва, 16 июля 2020, 13:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре и встречаться там с президентом США Дональдом Трампом. 9

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 40

Общество У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка. 19

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 111

Общество Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны. 132

Футбол Спартак — Ахмат 3:0 Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона. 1

Хоккей Трямкин подписал новый контракт с «Автомобилистом» «Автомобилист» объявил о продлении контракта с воспитанником клуба Никитой Трямкиным. 25-летний защитник заключил соглашение на один сезон.

Происшествия Дело об убийстве девятилетней девочки в Саратове направлено в суд В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего Михаила Туватина, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки и ее убийстве. 11

Общество Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.

Футбол Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.

Общество Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.

Общество Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме. 359

Экономика Тюменские власти заявили о возможном сокращении областного бюджета В конце 2019 года сообщалось, что в 2020 — 2021 годах объемы доходов и расходов областного бюджета увеличиваются по сравнению с параметрами, утверждёнными в бюджете на 2019 – 2020 годы. 6