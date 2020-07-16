Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruГермания отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США

Указанный газопровод должен был начать работать к концу прошлого года. Но из-за позиции отдельных стран Евросоюза возникли трудности. Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».
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Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» после угроз Помпео

Lenta.ru04:43

Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку - 2» после слов Помпео

ТАСС05:17

В Германии не изменят позиции по «Северному потоку 2» из-за угроз США

Комсомольская правда05:12

В ФРГ заявили о неизменности позиции в отношении «Северного потока - 2»

Газета.Ru06:44

Берлин заверил, что его позиция по «Северному потоку 2» не изменится из-за угрозы санкций

Интерфакс04:41

В Германии оценили действия США по отношению к «Северному потоку — 2»

RT на русском04:33

В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку–2»

Известия04:28
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Общество

Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций

В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.
ТАСС 13 июля в 13:39
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Политика

Кремль: Путин не планирует встречаться с Трампом на Генассамблее ООН

Москва, 16 июля 2020, 13:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в сентябре и встречаться там с президентом США Дональдом Трампом.
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Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
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Общество

У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир

После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
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Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
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Общество

Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Футбол

Спартак — Ахмат 3:0

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
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Хоккей

Трямкин подписал новый контракт с «Автомобилистом»

«Автомобилист» объявил о продлении контракта с воспитанником клуба Никитой Трямкиным. 25-летний защитник заключил соглашение на один сезон.
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
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Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
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Карпович затравили из-за романа с Прилучным

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Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

Газета.Ru 07:20
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Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

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Политика

Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов

РИА Новости 07:26
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Дело об убийстве девятилетней девочки в Саратове направлено в суд

В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего Михаила Туватина, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки и ее убийстве.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Общество

Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге

Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
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Общество

Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения

Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
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Общество

Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
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Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

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В Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе

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Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
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Экономика

Тюменские власти заявили о возможном сокращении областного бюджета

В конце 2019 года сообщалось, что в 2020 — 2021 годах объемы доходов и расходов областного бюджета увеличиваются по сравнению с параметрами, утверждёнными в бюджете на 2019 – 2020 годы.
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Политика

Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки

По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05
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