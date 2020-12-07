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Lenta.ru
Lenta.ru

Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2»

В правительстве Германии ответили на призыв США заморозить «Северный поток-2». В Минэкономики страны заявили, что подобные экстерриториальные санкции Вашингтона неправомерны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Анну Софи Айхлер.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток — 2»

Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что строительство "Северного потока 2" направлено на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу", и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода.
РИА Новости06:25
Подробнее о событии
Вести.Ru

Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2»

Вести.Ru08:24
ТАСС

В Минэкономики ФРГ заявили о неправомерности санкций США против «Северного потока - 2»

ТАСС07:27
RT на русском

Политолог прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

RT на русском08:31
Lenta.ru

Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2»

Lenta.ru08:23
РЕН ТВ

Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток — 2»

РЕН ТВ07:15
Взгляд.ру

Германия ответила на требование США заморозить «Северный поток – 2»

Взгляд.ру07:05
РИА Новости

Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток — 2»

РИА Новости06:25

Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия в Петербурге, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие
РИА Новости11:59

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве историка Соколова

Прения сторон в суде, на которых прокурор запросит наказание историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки, назначены на 14 декабря, следует из онлайн-трансляции заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.
РИА Новости08:46

На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку в связи с заявлением представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка одного из самолетов.
ТАСС10:51

В ЕС заявили о непризнании парламентских выборов в Венесуэле

ЕС не признает результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы, на которых лидирует блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством нынешнего президента Николаса Мадуро.
РБК11:47

Хайме Ярза проведет жеребьевку отбора чемпионата мира 2022 года

Исполняющий обязанности главы департамента по проведению соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Хайме Ярза проведет жеребьевку отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре, которая пройдет в понедельник в швейцарском Цюрихе, сообщается в пресс-релизе федерации.
РИА Новости08:55

Индекс МосБиржи обновил максимум с января

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром вновь протестировал рубеж 3200 пунктов и обновил максимум с января на фоне некоторого ослабления рубля и сохраняющегося спроса инвесторов на российские активы, несмотря на коррекционные сигналы с внешних площадок.
Интерфакс02:46

Акции «Сбербанка» находятся в устойчивом и сильном восходящем тренде

По состоянию на 15:40 мск, привилегированные акции прибавляли в цене 2,06% и стоили 249,18 руб. за бумагу, а обыкновенные росли на 2,13% и торговались по 275,71 руб. Акции "Сбербанка" (на графике приведены обыкновенные акции кредитора) находятся в устойчивом и сильном восходящем тренде, показывая стабильное увеличение стоимости бумаг с начала ноября.
Finam.Ru09:40

Роспотребнадзор: россияне стали чаще жаловаться на обман при покупке автомобилей

Поводом для жалоб с требованием могут стать: несоответствие фактической цены в договоре и заявленной в рекламе или на сайте; несоответствие комплектации автомобиля; отказ вернуть покупателю внесенный аванс; навязывание дополнительных товаров, работ, услуг; продажа подержанного авто, прошедшего «предпродажную подготовку» под видом нового и др.
Автостат03:18