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В правительстве Германии ответили на призыв США заморозить «Северный поток-2». В Минэкономики страны заявили, что подобные экстерриториальные санкции Вашингтона неправомерны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Анну Софи Айхлер.

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