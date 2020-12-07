Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2»
В правительстве Германии ответили на призыв США заморозить «Северный поток-2». В Минэкономики страны заявили, что подобные экстерриториальные санкции Вашингтона неправомерны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Анну Софи Айхлер.В источнике
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Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток — 2»
Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что строительство "Северного потока 2" направлено на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу", и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода.
РИА Новости06:25
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