Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

с чего всё началось

Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. По его словам, уже в апреле российская сторона получит тысячи блоков данных.

Политика Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».

Гаджеты WhatsApp для iOS получил тёмный режим В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Общество Москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях.

Армия и оружие Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Экономика Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.

Шоу-бизнес Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.

Политика Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.

Здоровье В Сургуте мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус По информации телеканала, заместитель руководителя поликлиники по медицинской части Виктория Маковская сообщила, что поводов для паники нет, согласно инструкции Министерства здравоохранения по выявлению новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациента изолировали и госпитализировали в инфекционное отделение сургутской ОКБ.