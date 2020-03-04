Политика

Российская газетаРоссийская газетаГермания передаст России данные о советских военнопленных

Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. По его словам, уже в апреле российская сторона получит тысячи блоков данных.
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с чего всё началось

Германия планирует передать России данные о советских военнопленных

Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
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