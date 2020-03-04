Политика
Российская газетаГермания передаст России данные о советских военнопленных
Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. По его словам, уже в апреле российская сторона получит тысячи блоков данных.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.РИА Новости16:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Экономика
Госдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель.
Происшествия
Силовики в Якутии пресекли вывоз россыпного золота на 11 млн рублей
В Нерюнгри оперативники УФСБ Якутии в ходе досмотра автомобиля, водитель которого уже был в разработке силовиков, обнаружили более трёх кг россыпного шлихового золота.
Политика
Трамп призвал «Талибан» участвовать во внутриафганских переговорах
Президент США Дональд Трамп призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) к участию во внутриафганских переговорах.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Культура
В Челябинске пройдет фестиваль граффити «Культурный код»
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Гаджеты
WhatsApp для iOS получил тёмный режим
В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе
Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях.
Армия и оружие
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Экономика
Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов
В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Политика
Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Здоровье
В Сургуте мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус
По информации телеканала, заместитель руководителя поликлиники по медицинской части Виктория Маковская сообщила, что поводов для паники нет, согласно инструкции Министерства здравоохранения по выявлению новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пациента изолировали и госпитализировали в инфекционное отделение сургутской ОКБ.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч
За сутки в мире за пределами Китая зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом, в том числе в восьми новых странах.