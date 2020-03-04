Политика
РБКГермания передаст России данные о советских военнопленных
Германия планирует в апреле передать России данные о тысячах советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
ФРГ планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол республики в Москве Геза Андреас фон Гайр.РИА Новостивчера в 16:47
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Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
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Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
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Общество
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Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
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Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
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Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
Общество
В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Армия и оружие
Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны.
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Определен календарь игр сборной России в Лиге наций
Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций.
Общество
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Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
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Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
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Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Наука
Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа
Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
Экономика
Минфин закупит минимум валюты за два года
Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.
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