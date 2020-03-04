ФРГ планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол республики в Москве Геза Андреас фон Гайр.

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Германия планирует в апреле передать России данные о тысячах советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает «РИА Новости».

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