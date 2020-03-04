Политика

РБКРБКГермания передаст России данные о советских военнопленных

Германия планирует в апреле передать России данные о тысячах советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает «РИА Новости».
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Германия передаст России данные о советских военнопленных

ФРГ планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол республики в Москве Геза Андреас фон Гайр.
РИА Новостивчера в 16:47

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Германия передаст России данные о советских военнопленных

Lenta.ruвчера в 22:33

ФРГ передаст России данные о советских пленных, которые находились в германских лагерях

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Германия передаст России данные о советских военнопленных

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Берлин планирует передать Москве данные о советских военнопленных

Московский Комсомолецвчера в 17:11

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RT на русскомвчера в 16:57

Германия передаст России данные о советских военнопленных

РИА Новостивчера в 16:47
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Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 02:42
Армия и оружие

Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:03
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
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Политика

Американские сепаратисты приедут в Донбасс

Представители организации YesCalifornia, выступающей за выход штата Калифорния из состава США, приедут на конференцию в Донбасс.
Lenta.ru 04:49
Происшествия

СК возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Беловайна

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" Юрия Беловайна.
Эхо Москвы 05:32
Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 02:49
Экономика

Москва поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье

Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%).
РИА Новости 03:07
Гаджеты

Названы самые ценные смартфоны на вторичном рынке

Сервис BankMyCell проанализировал вторичный рынок смартфонов и назвал девайсы, которые дешевеют медленнее остальных.
Lenta.ru 05:21
Общество

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву.
Ведомости 02:08
Общество

Греф назвал главные профессии будущего

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Газета.Ru 04:55
Музыка

Россию на «Евровидении» представит группа Little Big

NewInform 02 марта в 13:50
Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:12
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Общество

Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили

Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
RuNews24.ru 02:13
Общество

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
RT на русском вчера в 22:20
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Lenta.ru 04:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Армия и оружие

Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте

На Черноморском флоте появился первый женский экспериментальный экипаж патрульного катера типа "Раптор", сообщили в Минобороны.
РИА Новости 04:34
Футбол

Определен календарь игр сборной России в Лиге наций

Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций.
Российская газета 03:50
Общество

Госдума обеспечивает оперативное финансирование послания президента

Володин отметил, что правительство и Госдума раньше обычного корректируют основные параметры бюджета, так как обычно изменения госсметы рассматриваются ближе к лету, после оценки его исполнения в первом квартале года.
REGNUM 05:38
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

РБК 04:06
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Комсомольская правда вчера в 09:35
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Наука

Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа

Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
ToDay News Ufa 05:04
Экономика

Минфин закупит минимум валюты за два года

Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.
РБК 04:30
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости вчера в 10:14
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