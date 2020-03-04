Политика
Газета.RuГермания передаст России данные о военнопленных СССР
Россия и Германия договорились о передаче этих сведений еще осенью прошлого года. Известно, что всего в архиве должно говорится о сотнях тысяч советских военнопленных и погибших в плену. Дипломат выразил надежду, что, когда Москва получит данные, то судьбы многих людей прояснятся.
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с чего всё началось
Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.РИА Новостивчера в 16:47
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В Грозном «Ахмат» примет на своем поле «Зенит», в Ярославле «Шинник» сыграет с «Уралом», а на «Открытие Арене» состоится московское дерби – «Спартак» встретится с ЦСКА.
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Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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В курганах Восточной Азии обнаружен 5000-летний молочный белок
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
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Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
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В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
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