Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

с чего всё началось

Россия и Германия договорились о передаче этих сведений еще осенью прошлого года. Известно, что всего в архиве должно говорится о сотнях тысяч советских военнопленных и погибших в плену. Дипломат выразил надежду, что, когда Москва получит данные, то судьбы многих людей прояснятся.

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