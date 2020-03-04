Политика

Газета.RuГазета.RuГермания передаст России данные о военнопленных СССР

Россия и Германия договорились о передаче этих сведений еще осенью прошлого года. Известно, что всего в архиве должно говорится о сотнях тысяч советских военнопленных и погибших в плену. Дипломат выразил надежду, что, когда Москва получит данные, то судьбы многих людей прояснятся.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
РИА Новостивчера в 16:47

Подробнее о событии

Германия передаст России данные о советских военнопленных

РБК00:07

Германия прольет свет на судьбу военнопленных СССР

Ридусвчера в 16:55

Германия передаст России данные о советских военнопленных в апреле

Народные новостивчера в 17:24

Берлин планирует передать Москве данные о советских военнопленных

Московский Комсомолецвчера в 17:11

Германия намерена передать России данные о военнопленных СССР

RT на русскомвчера в 16:57

Германия передаст России данные о советских военнопленных

Lenta.ruвчера в 22:33

Германия передаст России данные о советских военнопленных

РИА Новостивчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Общество

Роскачество раскрыло уловки маркетологов в преддверии 8 Марта

Специалисты Роскачества раскрыли маркетинговые уловки продавцов перед 8 Марта.
Вечерняя Москва 00:00
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru вчера в 13:28
Политика

Тимошенко призвала менять политический курс Украины

Московский Комсомолец 02 марта в 07:08
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей

Пятнадцатилетний подросток из Ульяновска ударил кухонным ножом в живот учительницу математики прямо перед уроком.
РИА Новости вчера в 00:00
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Общество

В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу

В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
RuNews24.ru 29 февраля в 23:50
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 08:42
Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Интернет

Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Lenta.ru 00:06
Футбол

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Вести.Ru вчера в 16:45
Футбол

Кубок России. «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Ахмат» примет «Зенит»

В Грозном «Ахмат» примет на своем поле «Зенит», в Ярославле «Шинник» сыграет с «Уралом», а на «Открытие Арене» состоится московское дерби – «Спартак» встретится с ЦСКА.
Metaratings 00:55
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Наука

В курганах Восточной Азии обнаружен 5000-летний молочный белок

Planet Today вчера в 06:56
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Наука

О нефтедобыче и импортозамещающих IT-технологиях

В нефтедобыче для повышения производительности скважин часто используют метод гидравлического разрыва пласта.
Наука и жизнь 02 марта в 11:43
Общество

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Политика Сегодня вчера в 17:43
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru вчера в 01:02
Политика

В РПЦ выступили против поправки в Конституцию о детях как о достоянии России

Поправка в Конституцию о детях как о достоянии России позволит государству при необходимости забирать их из семьи.
URA.Ru вчера в 15:38
Футбол

Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:41
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Век вчера в 05:39
Общество

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Происшествия

Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

РБК вчера в 04:02
Общество

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».
РБК 01:00
Политика

Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Профиль вчера в 00:39
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Известия вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное