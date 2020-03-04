ФРГ планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол республики в Москве Геза Андреас фон Гайр.

с чего всё началось

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР. Об этом сообщил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает РИА "Новости".

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