Политика
Газета.RuГермания передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР. Об этом сообщил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
ФРГ планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол республики в Москве Геза Андреас фон Гайр.РИА Новостивчера в 16:47
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