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Шольц: Германия полностью откажется от российского газа в декабре 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре 2022 года, передает "Коммерсантъ".
Газета.Ru
Канцлер также анонсировал финансовую поддержку гражданам Германии на €65 млрд в связи с ростом инфляции.
Коммерсантъ
Также глава немецкого правительства заявил, что Россия не может считаться надежным поставщиком газа, так как давно нарушает свои обязательства.
Газета.Ru
С начала лета «Газпром» сократил прокачку газа по трубопроводу «Северный поток».
Коммерсантъ

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Германия планирует полностью остановить поставку газа из России с декабря
ИА Красная Весна06:26
Шольц: Германия полностью откажется от российского газа в декабре 2022 года
Коммерсантъ06:25
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