Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера, может стать катастрофой для страны в случае ее выигрыша в последнем туре выборов, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Лидеры партий ФРГ, входящих в правительственную коалицию, после долгих переговоров согласовали третий пакет помощи своим гражданам в размере 65 миллиардов евро в связи с высокими ценами на энергоносители, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.