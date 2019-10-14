Футбол

Sport24.ruSport24.ruГермания победила Эстонию, играя в меньшинстве с 14-й минуты

Эстония — Германия
0 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «А. Ле Кок Арена»
14′
Эмре Джан
Сергей Лепметс
30′
Никита Баранов
38′
52′
Илкай Гюндоган
Рауно Саппинен
Сергей Зенёв
56′
57′
Карол Метс
Константин Васильев
Маттиас Кяйт
61′
66′
Лука Вальдшмидт
Тимо Вернер
71′
Тимо Вернер
77′
Марко Ройс
Суат Сердар
Франк Лийвак
Хенрик Оямаа
77′
86′
Юлиан Брандт
Надьем Амири
На 71-й минуте Германия забила третий гол усилиями форварда Тимо Вернера, установив итоговый счет встречи. Отметим, что с 14-й минуты немецкая команда играла в меньшинстве после удаления полузащитника Эмре Джана.
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