Футбол
Sport24.ruГермания победила Эстонию, играя в меньшинстве с 14-й минуты
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «А. Ле Кок Арена»
|14′
Эмре Джан
Сергей Лепметс
|30′
Никита Баранов
|38′
|52′
Илкай Гюндоган
Рауно Саппинен
Сергей Зенёв
|56′
|57′
Карол Метс
Константин Васильев
Маттиас Кяйт
|61′
|66′
Лука Вальдшмидт
Тимо Вернер
|71′
Тимо Вернер
|77′
Марко Ройс
Суат Сердар
Франк Лийвак
Хенрик Оямаа
|77′
|86′
Юлиан Брандт
Надьем Амири
Эстония
Расстановка 4‑5‑1
12
Лепметс
21
Баранов
16
Тамм
18
Метс
3
Пикк
2
Камс
20
Айнсалу
6
Антонов
4
Кяйт
11
Оямаа
10
Зенёв
1
Нойер
23
Джан
15
Зюле
16
Хальстенберг
13
Клостерманн
7
Хавертц
6
Киммих
21
Гюндоган
14
Амири
9
Вернер
3
Сердар
Германия
Расстановка 3‑4‑3
На 71-й минуте Германия забила третий гол усилиями форварда Тимо Вернера, установив итоговый счет встречи. Отметим, что с 14-й минуты немецкая команда играла в меньшинстве после удаления полузащитника Эмре Джана.
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