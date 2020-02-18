Политика
МонаВистаГермания и Россия создадут совместную группу по энергетике
Проект "Северный поток - 2" отвечает интересам не только России, но и Германии. Об этом, выступая на российско-германской конференции в Берлине 18 февраля заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Проект "Северный поток - 2" отвечает интересам и ФРГ, и РФ. Об этом заявил во вторник министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на российско-германской конференции в Берлине.ТАСС05:25
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Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Политика
Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года
Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Политика
Генпрокурор Украины опроверг слухи о своей отставке
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не собирается покидать свой пост.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Общество
Дневной сон в выходные вдвое снижает риск сердечного приступа
Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160
Минобороны России обнародовало видео полета новых ракетоносцев Ту-160. Испытания бортов прошли в Саратовской области.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Происшествия
В Керчи против строителя дома для детей-сирот возбудили уголовное дело
Происшествия
Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера
Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Культура
Президент поздравил композитора Гладкова с юбилеем
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Футбол
Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Политика
Летописец Путина рассказал о вызвавших «шухер» в Кремле публикациях
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, рассказал, что некоторые его публикации вызвали критику со стороны Кремля.
Политика
Шойгу заявил о росте напряженности между РФ и НАТО в Европе
В Европе усиливается напряженность в отношениях России и Североатлантического альянса, а также растет терроризм, киберпреступность, незаконная миграция.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.