Политика

МонаВистаМонаВистаГермания и Россия создадут совместную группу по энергетике

Проект "Северный поток - 2" отвечает интересам не только России, но и Германии. Об этом, выступая на российско-германской конференции в Берлине 18 февраля заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передает ТАСС.
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с чего всё началось

В ФРГ заявили, что «Северный поток - 2» отвечает интересам Германии и России

Проект "Северный поток - 2" отвечает интересам и ФРГ, и РФ. Об этом заявил во вторник министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на российско-германской конференции в Берлине.
ТАСС05:25

Подробнее о событии

В Германии поддержали «Северный поток-2» и захотели больше газа из России

Lenta.ru06:55

В ФРГ рассказали о пользе «Северного потока — 2» для Германии

REGNUM05:50

В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»

RT на русском05:12

В минэкономики ФРГ заявили о выгоде от запуска «Северного потока — 2»

Газета.Ru05:27

В ФРГ заявили, что «Северный поток - 2» отвечает интересам Германии и России

ТАСС05:25

Власти Германии: проект «Северный поток-2» отвечает интересам Германии

Вести.Ru05:45

Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике

РИА Новости05:47
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Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

ТАСС 03:33
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Политика

Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 09:38
Политика

Генпрокурор Украины опроверг слухи о своей отставке

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не собирается покидать свой пост.
REGNUM 10:13
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Общество

Челябинской студентке пригрозили отчислением за отказ носить юбку

НТВ 08:47
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Общество

Дневной сон в выходные вдвое снижает риск сердечного приступа

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
ToDay News Ufa 16 февраля в 04:29
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 16 февраля в 13:17
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160

Минобороны России обнародовало видео полета новых ракетоносцев Ту-160. Испытания бортов прошли в Саратовской области.
Актуальные Новости 09:02
Происшествия

В Дамаске взорвался заминированный автомобиль. Есть жертвы

REGNUM 08:30
Биатлон

Биатлонистка Вирер завоевала второе золото на чемпионате мира

РБК 10:04
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru 08:34
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
ToDay News Ufa 07:32
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Происшествия

В Керчи против строителя дома для детей-сирот возбудили уголовное дело

Южная служба новостей 09:37
Происшествия

Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера

Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
REGNUM 02:49
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Культура

Президент поздравил композитора Гладкова с юбилеем

РИА Пензенской области 06:48
Общество

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Российская газета 10:13
Технологии

Xiaomi предустановит российские программы на устройства

Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Коммерсантъ 07:09
Футбол

Лига чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в Мадриде

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Бомбардир.ру 02:06
Политика

Летописец Путина рассказал о вызвавших «шухер» в Кремле публикациях

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, рассказал, что некоторые его публикации вызвали критику со стороны Кремля.
Lenta.ru 10:19
Политика

Шойгу заявил о росте напряженности между РФ и НАТО в Европе

В Европе усиливается напряженность в отношениях России и Североатлантического альянса, а также растет терроризм, киберпреступность, незаконная миграция.
ТК Звезда 08:38
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
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