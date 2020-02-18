Проект "Северный поток - 2" отвечает интересам и ФРГ, и РФ. Об этом заявил во вторник министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на российско-германской конференции в Берлине.

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Проект "Северный поток - 2" отвечает интересам не только России, но и Германии. Об этом, выступая на российско-германской конференции в Берлине 18 февраля заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передает ТАСС.

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