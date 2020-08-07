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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Германия показала рекордный рост экспорта с 1990 года

Рекордный месячный рост импорта на 14,9% показала экономика Германии в июне, 7 августа сообщает статистическое агентство ФРГ Destatis. Как отмечает Destatis, месячный рост экспорта оказался максимальным за всю историю наблюдений с 1990 года.В источнике
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РЕН ТВ

Экспорт Германии установил исторический рекорд

РЕН ТВвчера в 14:39
Lenta.ru

Главная экономика Европы поставила исторический рекорд

Lenta.ruвчера в 13:53
ИА Красная Весна

Германия показала рекордный рост экспорта с 1990 года

ИА Красная Веснавчера в 04:20
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На Xbox One временно стали бесплатными мультиплеер и ряд популярных игр

Корпорация Microsoft объявила о том, что в течение следующих четырёх дней игрокам на Xbox One мультиплеер будет доступен бесплатно — вы можете сыграть со своими друзьями в сетевые проекты, даже если никто из вас не владеет подпиской Xbox Live Gold.
3DNewsвчера в 11:49

Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни

Японские ученые во главе с профессором отделения естественно-научных исследований Университета Осаки Кэнтаро Тэрадой обнаружили, что причина многообразия различных видов жизни на Земле — резкий рост содержания фосфора — имеет внеземное происхождение.
РИА Новостивчера в 12:22
6

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
26

Онколог назвал основной признак предракового состояния

Хирург-онколог Иван Карасев объяснил на своей странице в Instagram, как распознать возникновение папилломы в гортани, а также назвал главные признаки предракового состояния, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМОвчера в 14:47