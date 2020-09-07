В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

Минск, 8 сентября 2020, 10:34 — REGNUM Член президиума белорусского координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе Белоруссии с Украиной, не нуждается в медпомощи, так как с ее здоровьем все в порядке.