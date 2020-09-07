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Expert.ru
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Германия пообещала Лукашенко персональные санкции

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас допустил введение персональных санкций ЕС против президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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Lenta.ru

В Евросоюзе пригрозили Лукашенко в связи с исчезновением Колесниковой

Lenta.ruвчера в 15:01
ИА Красная Весна

Лукашенко в ЕС пригрозили санкциями из-за исчезновения оппозиционера

ИА Красная Веснавчера в 15:47
Ридус

ЕС будет внимательно следить за ситуацией с Марией Колесниковой

Ридусвчера в 15:43
RuNews24.ru

Германия угрожает Лукашенко персональными санкциями

RuNews24.ru02:19
Expert.ru

Германия пообещала Лукашенко персональные санкции

Expert.ruвчера в 13:22
КП - Беларусь

В Германии и Великобритании обеспокоены исчезновением Колесниковой

КП - Беларусь00:07

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

Минск, 8 сентября 2020, 10:34 — REGNUM Член президиума белорусского координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе Белоруссии с Украиной, не нуждается в медпомощи, так как с ее здоровьем все в порядке.
REGNUM03:34

Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ17:10
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомостивчера в 06:47
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Мишустин утвердил программу льготного лизинга оборудования для легкой промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга.
Коммерсантъ02:39

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49
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