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Германия пообещала Лукашенко персональные санкции

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас допустил введение персональных санкций ЕС против президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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ИА Красная Весна

Лукашенко в ЕС пригрозили санкциями из-за исчезновения оппозиционера

ИА Красная Веснавчера в 15:47
Ридус

ЕС будет внимательно следить за ситуацией с Марией Колесниковой

Ридусвчера в 15:43
Lenta.ru

В Евросоюзе пригрозили Лукашенко в связи с исчезновением Колесниковой

Lenta.ruвчера в 15:01
Expert.ru

Германия пообещала Лукашенко персональные санкции

Expert.ruвчера в 13:22

В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русскомвчера в 11:22