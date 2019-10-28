Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТуск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск. Это решение будет утверждено по письменной процедуре, без очного саммита.
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Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

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Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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В Чернигове 15 школьников госпитализировали с гепатитом А

Число госпитализированных с гепатитом А школьников в Чернигове увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
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Политика

Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

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Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4

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Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент Аргентины признал поражение на выборах

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В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
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Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

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В Ленобласти назвали долгострои, которые получат шанс на достройку

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Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии

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Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.
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Кристина Асмус прокляла Ксению Собчак в ответ на ее обвинения

Разозлившись, Ксения Собчак публично прокляла грудь Кристины Асмус.
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Глава NASA захотел вернуть Плутону статус планеты

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Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
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В Уфе ищут отца с двумя маленькими детьми

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В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
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