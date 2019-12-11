Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt. Он отметил, что немецкое правительство пытается убедить Вашингтон отказаться от ограничений.

Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»

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