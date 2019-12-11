Политика

РБКРБКГермания попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt. Он отметил, что немецкое правительство пытается убедить Вашингтон отказаться от ограничений.
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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 21:48

Германия призвала США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»

REGNUMвчера в 20:34

Германия призывает США отказаться от санкций против «Северного потока - 2»

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

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МИД Германии призвал Сенат США не вводить санкции против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 19:15

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока 2»

РИА Новостивчера в 19:33

В МИД ФРГ прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 06:09
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

ИнфоСМИ вчера в 13:52
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 11 декабря в 04:03
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Военное дело вчера в 22:39
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
ТАСС вчера в 23:37
Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Бугульминская газета вчера в 00:31
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный»

Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru вчера в 17:55
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском вчера в 16:00
Политика

Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
RT на русском вчера в 23:10
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс вчера в 03:01
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости вчера в 09:58
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Политика

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
РИА Новости вчера в 08:18
Общество

МЧС объявило о проверке в Иркутске сразу после отставки губернатора

В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России, которую возглавил заместитель главы ведомства Андрей Гурович, с целью проверить эффективность использования средств, выделенных для выплат компенсаций пострадавшим во время летнего паводка.
РБК вчера в 19:47
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:17
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Наука

В 3D-печатном кролике спрятали ДНК с инструкциями по его печати

Исследователи экспериментально показали полный цикл кодирования и расшифровки информации на примере фигурки стенфордского кролика — стандартной 3D-модели, используемый в научных работах из разных областей.
N+1 11 декабря в 09:55
Политика

Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией

Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Российская газета вчера в 23:18
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Труд вчера в 11:46
Экономика

В России снизился уровень социального неравенства

Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян.
URA.Ru вчера в 22:41
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
РБК вчера в 23:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
FightTime.ru вчера в 15:17
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Сочи

Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
РБК вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили Елену Корикову в пластике

Вечерняя Москва вчера в 18:07
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«Коммерсантъ» узнал о пожаре на «Адмирале Кузнецове» из-за кучи мусора

РБК вчера в 15:57
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