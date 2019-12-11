Политика
РБКГермания попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt. Он отметил, что немецкое правительство пытается убедить Вашингтон отказаться от ограничений.
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Германия призывает США отказаться от санкций против «Северного потока - 2»
Московский Комсомолецвчера в 18:50
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Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Происшествия
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей «Восточный»
Приморский краевой суд заменил условный срок на пять лет колонии Виктору Гребневу - экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строили космодром "Восточный", сообщил РИА Новости представитель суда.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Политика
Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Происшествия
Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Общество
МЧС объявило о проверке в Иркутске сразу после отставки губернатора
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России, которую возглавил заместитель главы ведомства Андрей Гурович, с целью проверить эффективность использования средств, выделенных для выплат компенсаций пострадавшим во время летнего паводка.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Наука
В 3D-печатном кролике спрятали ДНК с инструкциями по его печати
Исследователи экспериментально показали полный цикл кодирования и расшифровки информации на примере фигурки стенфордского кролика — стандартной 3D-модели, используемый в научных работах из разных областей.
Политика
Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией
Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Экономика
В России снизился уровень социального неравенства
Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Банки предложили поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента, рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Сочи
Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
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