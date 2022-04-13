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Германия потеряет €220 млрд при немедленном прекращении поставок газа из России

Германия потеряет 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) при немедленном прекращении поставок энергоносителей, в том числе природного газа, из России.
Lenta.ru
"Если газоснабжение прекратится, то германская экономика столкнется с тяжелой рецессией", - констатировал Штефен Коэц, руководитель отдела исследований кильского Института мировой экономики.
ТАСС
При отказе от российских энергоресурсов убыток крупнейшей экономики Европы будет равен 6,5% годовых объемов производства ФРГ.
ПРАЙМ
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия столкнется с трудностями на пути к наиболее быстрому отказу от российского газа.
ПРАЙМ

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В ФРГ оценили возможные потери из-за прекращения поставок энергоносителей из РФ в 220 млрд евро
Газета.Ru08:00
Отказ от российских энергоносителей обойдется Германии потерями в 238,2 млрд долларов
Readovka News07:59
В Германии оценили убытки от прекращения энергопоставок из России
Московский Комсомолец07:15
Германия потеряет €220 млрд при немедленном прекращении поставок газа из России
Lenta.ru07:31
В Германии оценили потери в случае отказа от поставок энергоносителей из РФ
ИА Красная Весна07:22
В ФРГ оценили возможные потери в случае прекращения энергопоставок из РФ в €220 млрд
ТАСС07:41
В Германии оценили потери в случае прекращения энергопоставок из России
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