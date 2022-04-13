Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «уродцами» тех представителей украинской власти, кто хочет выбить показания из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Годовой уровень инфляции, зафиксированный в Великобритании в марте, достиг 7%, что является наивысшим значением с марта 1992 года, когда этот показатель составил 7,1%. Об этом говорится в докладе, опубликованном в среду Национальной статистической службой Соединенного Королевства.
Власти Кипра приняли решение лишить гражданства страны четырех российских предпринимателей — Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей, сообщает крупнейшая кипрская газета Phileleftheros.
«Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск шестью крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины», – говорится в комментарии ведомства.