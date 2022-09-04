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Германия потратит €65 млрд на поддержку граждан и бизнеса в условиях высокой инфляции

Германия может выделить до €65 млрд в рамках третьего пакета экономических мер, который должен защитить потребителей и бизнес от воздействия стремительно растущей инфляции.
РБК
Согласование третьего пакета мер обусловлено высокой стоимостью энергоносителей.
Ореанда-Новости
Запланированные меры включают в себя единовременные выплаты студентам в размере 200 евро, пенсионерам — в размере 300 евро.
Ведомости
Ожидается, что рост цен на энергоносители приведет к росту инфляции в Германии и еврозоне примерно до 10% к концу 2022 года, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Германия потратит €65 млрд на поддержку граждан и бизнеса в условиях высокой инфляции
Forbes08:24
Новости экономики: власти ФРГ согласовали принятие третьего пакета мер, призванного защитить германцев и немецкий бизнес
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Власти Германии выделят €65 млрд на борьбу с инфляцией
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