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Германия потратит €65 млрд на поддержку граждан и бизнеса в условиях высокой инфляции

О пакете экономической помощи договорились три партии в составе правящей коалиции.
Forbes
Размер нового пакета составит 65 миллиардов евро.
ПРАЙМ
По мнению коалиции, ситуация на Украине приводит к повышению цен на энергоносители и продовольствие в мире.
RT на русском
Уточняется, что третий пакет помощи будет включать единовременную выплату студентам в размере 200 евро и пенсионерам - в размере 300 евро.
РИА Новости

Подробнее о событии

Власти Германии согласовали третий пакет помощи в связи с энергокризисом на 65 миллиардов евро
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Правительство Германии согласовало третий пакет помощи жителям на фоне энергокризиса
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Правительство ФРГ договорилось о третьем пакете помощи гражданам страны
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Власти Германии выделят €65 млрд на борьбу с инфляцией
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В Германии согласовали третий пакет помощи гражданам в связи с энергокризисом
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Правящая коалиция ФРГ договорилась о новом пакете мер поддержки граждан
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