ForbesГермания потратит €65 млрд на поддержку граждан и бизнеса в условиях высокой инфляцииО пакете экономической помощи договорились три партии в составе правящей коалиции.ForbesРазмер нового пакета составит 65 миллиардов евро.ПРАЙМПо мнению коалиции, ситуация на Украине приводит к повышению цен на энергоносители и продовольствие в мире.RT на русскомУточняется, что третий пакет помощи будет включать единовременную выплату студентам в размере 200 евро и пенсионерам - в размере 300 евро.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНАбзацИА Красная ВеснаYakutsk.ruRT на русскомГазета.RuЭкономика сегодняРосбалтПрофильChelindustry.ruПолитРоссияРБКSnob.ruПодробнее о событииВласти Германии согласовали третий пакет помощи в связи с энергокризисом на 65 миллиардов евроПРАЙМ06:51Правительство Германии согласовало третий пакет помощи жителям на фоне энергокризисаРИА Новости06:32Правительство ФРГ договорилось о третьем пакете помощи гражданам страныИА Красная Весна07:17Власти Германии выделят €65 млрд на борьбу с инфляциейРБК06:06В Германии согласовали третий пакет помощи гражданам в связи с энергокризисомПрофиль07:00Правящая коалиция ФРГ договорилась о новом пакете мер поддержки гражданRT на русском05:24Коалиция ФРГ согласовала новые меры поддержки граждан размером €65 млрдТАСС06:23Показать ещёОценить64Поделиться