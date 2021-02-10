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Германия предлагала США сделку по снятию санкций с «Северного потока-2»

В начале февраля этого года немецкое издание Handelsblatt сообщило, что новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом готова при определенных условиях отменить санкции против нового германо-российского газопровода «Северный поток – 2». Вашингтон ожидает от германской стороны предложения, в котором будут учтены опасения США по поводу спорного германо-российского проекта.В источнике
С чего всё началось
О попытке заключить соответствующее соглашение сообщает
 Deutsche Welle со ссылкой на экологическую неправительственную организацию Германии (Environmental Action Germany).
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