Политика
REGNUMГермания предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
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Far Cry 6 — еще одна игра для PlayStation 5 и Xbox Series X
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В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
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Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян
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Кикнадзе рассказал о том, что «Локомотив» мог возглавить Арсен Венгер
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В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
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Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
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В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
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По информации портала, компания Lenovo готовит к выпуску планшет, который возможно использовать в качестве второго дисплея для множество других устройств, включая ноутбуки и смартфоны.
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