Политика
REGNUMГермания предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Читать в источнике
Оценить265
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Футбол
Полиция задержала 12-летнего ребенка по делу об угрозах в адрес Заа
Пресс-служба ведомства сообщила, что по этому делу был задержан 12-летний мальчик.
Спорт-Экспресс 12:41
Религия
Фрески в Святой Софии планируют скрывать во время намаза
Во время намаза лица святых с христианских мозаик и фресок могут затемнить при помощи лазера.
BFM.ru 10:11
Общество
На поле в Воронеже нашли загадочные круги
На пшеничном поле в российском городе Воронеже нашли загадочные круги.
Lenta.ru 11:42
Политика
Песков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
Вся структура руководства Российской Федерации работала в период эпидемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса как слаженный механизм.
Газета.Ru 10:31
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Речь идет о пассажирских микроавтобусах на 16, 14, 12 и 10 посадочных мест, включая место водителя.
Evo-rus.com 09:36
Футбол
«Спартак» разберется по факту мошенничества в отношении Тедеско
Московский футбольный клуб "Спартак" намерен разобраться в ситуации с мошенничеством в отношении главного тренера команды Доменико Тедеско.
ТАСС Спорт 12:04
Политика
Грэм вызовет Мюллера для дачи показаний
Грэм написал твит, в котором указал, что раз Мюллер смог защитить свое расследование в газете "Вашингтон пост", запрос демократов на вызов Мюллера для дачи показаний будет одобрен.
Вести.Ru 12:55
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню "American Reckoning" памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, охватившим США, сообщает издание Rolling Stone.
РИА Новости 12:04
Происшествия
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
РИА Новости вчера в 05:58
Футбол
«Краснодар» — «Урал»: Полетаев и Погребняк выйдут в основном составе
Спорт-Экспресс 12:25
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Автоспорт
Квят снова отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят отказался вставать на одно колено перед гонкой в рамках Гран-при Штирии.
Lenta.ru 10:19
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Происшествия
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября
В ролике было указано, что игра выйдет 17 ноября. Однако позже видео было удалено. Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля.
Чемпионат вчера в 18:29
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 10 июля в 05:40
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Германия призвала отказать Турции во вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии
Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) призвал прекратить переговоры с Анкарой о ее вступлении в ЕС.
Lenta.ru 11:39
Футбол
Евсеев объяснил отсутствие ряда игроков «Уфы» на игре с «Локомотивом»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал отсутствие ряда игроков команды на матче 28-го тура чемпионата России по футболу против московского «Локомотива».
РБК 13:11
Происшествия
СМИ сообщили об избиении в Москве молодого человека компанией чеченцев
Говорит Москва 10:54
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в открытом письме призвала главу государства Владимира Зеленского извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку.
Газета.Ru 05:49
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27