Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.

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