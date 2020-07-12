Политика

REGNUMREGNUMГермания предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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