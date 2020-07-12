Политика
REGNUMГермания предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Общество
Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене
Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС 17:01
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Экономика
Сбербанк: доходы россиян в период пандемии упали на 4%
Доходы россиян в период пандемии коронавируса в марте - мае 2020 года упали на 4%. При этом пятая часть работников столкнулись с сокращением заработной платы на треть и более, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией "СберДанные" Сбербанка по обработке и анализу больших данных.
ТАСС 10 июля в 11:28
Здоровье
Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Немецкие ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом с течением времени теряют антитела и могут повторно заболеть.
ToDay News Ufa 18:07
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военных.
RT на русском 17:45
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Экономика
В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group.
Известия 17:20
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Режиссер Александр Сокуров поделился мнением о президенте России Владимире Путине, рассказав, насколько тот осведомлен о ситуации в стране, включая воровство среди олигархов.
Lenta.ru 08:44
Здоровье
286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:11
Армия и оружие
Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии
Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Коммерсантъ 16:05
Армия и оружие
Аравийская коалиция сбила две ракеты, запущенные с территории Йемена
Две баллистические ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении Саудовской Аравии с территории Йемена, сбили силы коалиции, возглавляемой королевством.
РЕН ТВ 19:21
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
Наука
Геологическая история Земли может быть изменена
Уфимские Заметки 06:17
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Экономика
В Минэкономразвития объяснили снижение числа новых фирм
Снижение числа регистрируемых юрлиц в два раза в мае 2020-го по сравнению с 2019-м обусловлено ограничительными мерами в связи коронавирусом.
Известия 17:50
Футбол
«Спартак» сохранил прописку в РПЛ за два тура до окончания сезона
Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru 16:41
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за несколько лет спел на публике
Paparazzi.ru 15:15
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия 17:52
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу часы за 7 млн рублей
Элджей гордо продемонстрировал презент, который преподнесла ему супруга, — часы, полностью инкрустированные бриллиантами.
Woman.ru 11:37
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
1 июля стало известно о плана ЕС открыть границы, однако США и Россия, как страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса не вошли в списки государства, гражданам которых будет разрешен въезд.
Известия 18:57
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24