Политика
REGNUMГермания предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Политика
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Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
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Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
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РИА Новости 11:13
Армия и оружие
Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии
Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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РИА Новости 20:16
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ТАСС 17:11
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В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Общество
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Evo-rus.com вчера в 07:36
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
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Политика
Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет никаких доказательств «российского следа» в антиправительственных демонстрациях, прошедших в Белграде.
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Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
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В Атланте (штат Джорджия, США) убили рэпера Lil Marlo.
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