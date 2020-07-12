Германия предложила ЕС ввести санкции против России
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Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля. Такие меры хотят принять из-за масштабной кибератаки на бундестаг, в которой обвиняют Москву.В источнике
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