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Lenta.ruLenta.ru

Германия предложила ЕС ввести санкции против России

Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля. Такие меры хотят принять из-за масштабной кибератаки на бундестаг, в которой обвиняют Москву.В источнике
Подробнее о событии

Германия призвала ввести санкции против России из-за хакерской атаки на бундестаг

Телеканал 360°10:04

Германия предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Известия09:35

ФРГ предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году

ТАСС07:00

Германия хочет ввести санкции за кибератаку на Бундестаг

Вести.Ru08:43

Германия предложила Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за кибератаки

Газета.Ru08:37

Германия призвала страны ЕС ввести санкции из-за кибератак на Бундестаг

Московский Комсомолец08:22

Германия предложила ЕС ввести санкции против России

Lenta.ru09:11
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Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем

Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества».
REGNUM09:11
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru10 июля в 09:52
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На Алтае запретили охотиться на сурков из-за вспышки бубонной чумы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на границе с Россией зафиксированы факты заражения людей бубонной чумой, пишет ТАСС.Медведев уточнил, что вспышка опасного заболевания произошла в Монголии и на севере Китая.
Алтайская правда00:52
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Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе

Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости07:46
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