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Lenta.ru
Lenta.ru

Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»

Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2». В обмен на отказ Вашингтона от санкций Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет немецкая газета Zeit.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Die Zeit: Германия хочет спасти «Северный поток-2» и предлагает США миллиардную сделку

Фонтанка.Ру05:52
Газета.Ru

СМИ: Берлин предложил Вашингтону сделку за отказ от санкций против «Северного потока - 2»

Газета.Ru05:39
BFM.ru

ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока — 2»

BFM.ru05:07
Московский Комсомолец

Германия предложила США миллиардную сделку за сохранение «Северного потока-2»

Московский Комсомолец05:36
ТАСС

СМИ: ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС05:28
РЕН ТВ

Германия предложила США сделку в обмен на отказ от санкций против СП-2

РЕН ТВ05:11
Lenta.ru

Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»

Lenta.ru05:38

РФС заключил соглашение о развитии футбола в Мурманской области

«Для развития спорта в северных регионах России, каким является Мурманская область, крайне важно создавать инфраструктурные объекты, которые позволят жителям региона заниматься спортом на протяжении всего года», — заявил Матыцин.
РФС заключил соглашение о развитии футбола в Мурманской области
CT news05:46

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы состоялась её встреча с российским лидером Владимиром Путиным, она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.
RT на русском04:33
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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