Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»
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Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2». В обмен на отказ Вашингтона от санкций Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет немецкая газета Zeit.В источнике
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Германия предложила США миллиардную сделку за сохранение «Северного потока-2»
Московский Комсомолец05:36