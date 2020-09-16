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Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Правительство Германии предложило Соединённым Штатам сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», сообщает сегодня газета Die Zeit
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ07:30
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РИА Новости

Die Zeit сообщила о предложении США от Германии по «Северному потоку — 2»

РИА Новости06:09
Интерфакс

Минфин ФРГ оставил без комментария сообщения о сделке с США по «Северному потоку 2»

Интерфакс08:17
РБК

СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2

РБК06:40
RT на русском

Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:12
Газета.Ru

Die Zeit сообщила о попытке ФРГ договориться с США по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru10:28
Lenta.ru

Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»

Lenta.ru05:38
ТАСС

СМИ: ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС05:28

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:06
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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ОАЭ, Бахрейн и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений

Фото: Vesti.ru В Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о нормализации отношений.
Международная жизнь02:52
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Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета VG со ссылкой на адвоката заключенного.
РИА Новости06:50
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«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото

Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.
РБК10:29

В Коми расширили перечень НКО, которые получат финансовую поддержку

В целях реализации прав на получение отсрочки или освобождения от внесения арендной платы по договорам аренды, заключенным в отношении государственного и муниципального имущества, необходимо обращаться к арендодателю: в Минимущества Коми или в государственное (муниципальное) учреждение, с которым заключен договор аренды.
Комиинформвчера в 12:13