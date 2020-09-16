В Коми расширили перечень НКО, которые получат финансовую поддержку

В целях реализации прав на получение отсрочки или освобождения от внесения арендной платы по договорам аренды, заключенным в отношении государственного и муниципального имущества, необходимо обращаться к арендодателю: в Минимущества Коми или в государственное (муниципальное) учреждение, с которым заключен договор аренды.