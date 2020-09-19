Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США.

С чего всё началось В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона. РИА Новости 02:08