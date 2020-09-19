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Lenta.ru
Lenta.ru

В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.
РИА Новости02:08
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RT на русском

В Госдуме оценили идею политика ФРГ создать содружество с Россией

RT на русском05:55
РИА Новости

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

РИА Новости02:08
News.ru

В ФРГ предложили создать содружество с участием РФ

News.ru02:35
Профиль

В бундестаге спрогнозировали последствия «мира» между Россией и ФРГ

Профиль02:33
Взгляд.ру

В Германии предложили создать содружество «от Владивостока до Лиссабона»

Взгляд.ру02:33
Телеканал 360°

«Другого варианта нет»: в Германии заговорили о содружестве «от Лиссабона до Владивостока»

Телеканал 360°02:23
Lenta.ru

В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Lenta.ru02:45

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новостивчера в 02:31
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Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США

Иногда в качестве надежного места "парковки капиталов" работали и швейцарские банки, но тот же Минфин США и американские дипломаты сделали все для того, чтобы эту тихую гавань мирового финансового мира буквально сжечь, оставив фешенебельные, но руины на месте былого величия, которое кануло в лету вместе с понятием "банковская тайна".
РИА Новости01:00
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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В МИД осудили планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Возможное введение санкций Евросоюза против Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в республике, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости09:58

Суд арестовал директора Центра подготовки сборных России Кравцова

Басманный суд Москвы арестовал директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова по подозрению в растрате в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе суда.
Ведомостивчера в 11:06
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