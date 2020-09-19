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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Германия предложила создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Речь идет об организации свободного торгового пространства, которое будет полезно для процветания государств-участников содружества.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.
РИА Новости02:08
Подробнее о событии
РИА Новости

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

РИА Новости02:08
News.ru

В ФРГ предложили создать содружество с участием РФ

News.ru02:35
Взгляд.ру

В Германии предложили создать содружество «от Владивостока до Лиссабона»

Взгляд.ру02:33
Телеканал 360°

«Другого варианта нет»: в Германии заговорили о содружестве «от Лиссабона до Владивостока»

Телеканал 360°02:23
ИА Красная Весна

«Альтернатива для Германии» предложила создать долгосрочный мир с Россией

ИА Красная Весна02:22
Lenta.ru

В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Lenta.ru02:45
RT на русском

Депутат бундестага предложил создать содружество с участием России

RT на русском01:43

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2
REGNUM00:44
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение

Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области Виталию Молчанову предъявлено обвинение по трем статьям, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости05:20

Александр Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Литвой и Польшей

Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией провести второй этап белорусско-российских учений "Славянское братство-2020" на территории Белоруссии из-за острой ситуации в республике и посвятил эти учения женщинам.
Новые Известия17 сентября в 14:55
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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В Самаре прокомментировали 14 смертей от коронавируса в регионе

Глава информцентра при региональном оперативном штабе по Самарской области Николай Ренц отметил, что на сегодняшний день в регионе увеличилось количество граждан, у которых заболевание новой вирусной инфекцией протекает в тяжелой форме.
Evo-rus.com18:17
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В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в качестве условия для международных путешествий — разумная мера, заявил 19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Известия00:31
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Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения

Как следует из указа главы республики на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана, ограничения касаются россиян, иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих на территории муниципальных образований либо не имеющих пропусков, выданных администрациями.
Интерфакс04:51
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