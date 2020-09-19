Германия предложила создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Речь идет об организации свободного торгового пространства, которое будет полезно для процветания государств-участников содружества.В источнике
С чего всё началось
В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.
РИА Новости02:08
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