Германия предложила ввести мораторий на «Северный поток — 2»
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с предложением по введению моратория на достройку "Северного потока — 2". Об этом он рассказал в эфире радио Deutschlandfunk. С соответствующим предложением чиновник обратился к Евросоюзу, России и США.В источнике
С чего всё началось
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с предложением по введению моратория на достройку "Северного потока — 2". Об этом он рассказал в эфире радио Deutschlandfunk
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