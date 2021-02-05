Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с предложением по введению моратория на достройку "Северного потока — 2". Об этом он рассказал в эфире радио Deutschlandfunk. С соответствующим предложением чиновник обратился к Евросоюзу, России и США.

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С чего всё началось Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с предложением по введению моратория на достройку "Северного потока — 2". Об этом он рассказал в эфире радио Deutschlandfunk Газета.Ru 07:45