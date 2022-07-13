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Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря

Германия перестанет закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть -- 31 декабря.
Коммерсантъ
Представитель германского финансового ведомства отметил, что ранее Россия поставляла в ФРГ 40% угля и 40% нефти, сообщает Reuters
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В частности, германские власти в ускоренном режиме строят терминалы сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru
В мае немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что поставки угля будут прекращены летом, а нефти — «до конца года», однако точных дат не назвал.
РБК

Подробнее о событии

Reuters: Германия откажется от угля из России с 1 августа 2022 года, от нефти — с 31 декабря 2022 года
Комсомольская правда02:13
Reuters пишет, что ФРГ с 1 августа откажется от угля из России, а с 31 декабря от нефти
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Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря
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СМИ: ФРГ откажется от угля из России 1 августа
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Reuters: ФРГ с 1 августа перестанет покупать уголь из РФ, с 31 декабря откажется от нефти
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