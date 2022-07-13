Заявления экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов за рубежом являются абсолютно новыми откровениями деятелей американской внешней политики и требуют разбора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
До конца недели в Госдуму планируют внести законопроект об исламском банкинге, предполагающем отсутствие процентных доходов, сейчас документы разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию, сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.