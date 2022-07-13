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Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря

Германия перестанет закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть — 31 декабря.
Коммерсантъ
Как сообщает 13 июля РИА Новости со ссылкой на Reuters
, на Россию приходилось 40% немецкого импорта угля и нефти.
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Сейчас Германия активно ищет поставщиков газа и занимается строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ), однако США и Катар, которые могут поставить в Европу только 30 млрд куб. м газа в виде СПГ, не могут покрыть все потребности Германии.
Ведомости
Пока что Германия продолжает импортировать газ из России, но поставки все равно значительно сократились.
Ведомости

Подробнее о событии

Reuters: с 1 августа Германия откажется от угля из России, а с 31 декабря — от нефти
ПРАЙМ03:24
Reuters пишет, что ФРГ с 1 августа откажется от угля из России, а с 31 декабря — от нефти
РИА Новости01:57
В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России
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СМИ: ФРГ откажется от угля из России 1 августа
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Reuters заявило о планах Германии отказаться от поставок угля из России с 1 августа
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Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря
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