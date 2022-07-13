Сейчас Германия активно ищет поставщиков газа и занимается строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ), однако США и Катар, которые могут поставить в Европу только 30 млрд куб. м газа в виде СПГ, не могут покрыть все потребности Германии.