Сейчас Германия активно ищет поставщиков газа и занимается строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ), однако США и Катар, которые могут поставить в Европу только 30 млрд куб. м газа в виде СПГ, не могут покрыть все потребности Германии.
Украинские ракетчики нанесли удар ракетой "Точка-У" по полигону с боеприпасами в Александровке - пригороде Луганска, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" в среду помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.