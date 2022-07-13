Запрет введен с июня с переходным периодом (для нефти — до декабря 2022 года и для нефтепродуктов — до февраля 2023 года) для контрактов, заключенных до вступления в силу эмбарго, и новых разовых сделок на спотовом рынке.
Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский заявил, что ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику.