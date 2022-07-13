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Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря

Берлин теперь займется поиском альтернативных поставщиков газа, которые бы заполнили дефицит газа, когда Евросоюз откажется от ежегодно получаемых из России 158 млрд куб. м топлива.
РБК
Страны Евросоюза согласовали ограничительные меры против российского угля в начале апреля в рамках пятого пакета санкций.
РБК
Запрет введен с июня с переходным периодом (для нефти — до декабря 2022 года и для нефтепродуктов — до февраля 2023 года) для контрактов, заключенных до вступления в силу эмбарго, и новых разовых сделок на спотовом рынке.
РБК
В частности, германские власти в ускоренном режиме строят терминалы сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru

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Reuters: ФРГ с 1 августа перестанет покупать уголь из РФ, с 31 декабря откажется от нефти
Lenta.ru23:04
Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря
Коммерсантъ22:47
В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России
РБК22:21
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