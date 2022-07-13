Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский заявил, что ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света, указав на кропотливый характер такой работы.