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Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря

Германия перестанет закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть -- 31 декабря.
Коммерсантъ
Страны Евросоюза согласовали ограничительные меры против российского угля в начале апреля в рамках пятого пакета санкций.
РБК
Ограничения против российской нефти вошли в следующий, шестой пакет санкций, одобренный в конце мая.
РБК
В мае немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что поставки угля будут прекращены летом, а нефти — «до конца года», однако точных дат не назвал.
РБК

Подробнее о событии

Германия прекратит закупку российского угля с 1 августа
VSE42.RU00:29
Reuters: ФРГ перестанет приобретать российский уголь с 1 августа
Политика Сегодня00:00
Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря
Коммерсантъ22:47
Власти ФРГ уточнили сроки прекращения закупок угля и нефти у РФ
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Reuters: ФРГ с 1 августа перестанет покупать уголь из РФ, с 31 декабря откажется от нефти
Lenta.ru23:04
Германия намерена прекратить импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря
Центральная Служба Новостей23:50
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