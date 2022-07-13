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Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря

Германия перестанет закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть -- 31 декабря.
Коммерсантъ
Министерство финансов Германии озвучило сроки отказа от российских энергоносителей.
Lenta.ru
Представитель германского финансового ведомства отметил, что ранее Россия поставляла в ФРГ 40% угля и 40% нефти, сообщает Reuters
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Профиль
Берлин теперь займется поиском альтернативных поставщиков газа, которые бы заполнили дефицит газа, когда Евросоюз откажется от ежегодно получаемых из России 158 млрд куб. м топлива.
РБК

Подробнее о событии

Германия полностью откажется от закупок угля и нефти у России до конца 2022 года
News.ru01:17
Германия прекратит закупку российского угля с 1 августа
VSE42.RU00:29
В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России
РБК22:21
Власти ФРГ уточнили сроки прекращения закупок угля и нефти у РФ
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Reuters: ФРГ с 1 августа перестанет покупать уголь из РФ, с 31 декабря откажется от нефти
Lenta.ru23:04
Германия прекратит импорт угля из России с 1 августа, импорт нефти — с 31 декабря
Коммерсантъ22:47
Reuters: ФРГ перестанет приобретать российский уголь с 1 августа
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