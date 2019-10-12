Армия и оружие

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineГермания прекратит военные поставки Турции из-за операции в Сирии

Германия намерена прекратить военные поставки Турции из-за операции, стартовавшей в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
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"Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии", - заявил Маас в интервью Bild am Sonntag
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