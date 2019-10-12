с чего всё началось

Германия намерена прекратить военные поставки Турции из-за операции, стартовавшей в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Происшествия Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans.

Политика Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Шоу-бизнес Суд определил наследников имущества Юлии Началовой В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.

Культура Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.

Культура Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины» В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.

Армия и оружие Путин заявил о планах разработать преодолевающие любую ПРО комплексы Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны (ПРО).

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 10% Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).

Армия и оружие Кедми не верит во вмешательство США в разборки Турции с курдами Сигналом для активных действий Турции стало решение президента США Дональда Трампа о выводе воинского контингента из САР.

Политика Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной» Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.

Шоу-бизнес Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.

Футбол Китайский Haval станет спонсором тульского «Арсенала» Как отметили в пресс-службе регионального правительства, подписанный меморандум является основой для двустороннего сотрудничества ПФК «Арсенал» (Тула) и торговой марки Haval, принадлежащей китайскому автогиганту Great Wall, который, в Тульской области построил завод по выпуску этих автомобилей.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Здоровье В прокуратуре хотят перестать брать на работу больных ВИЧ и гепатитом Ведомство предлагает расширить перечень, запретив службу людям с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности, тяжелыми нарушениями слуха и другими заболеваниями.

Происшествия Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис» Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.