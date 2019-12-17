с чего всё началось

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

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