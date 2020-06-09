Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока – 2» (СП-2). Как заявили «Известиям» в бундестаге ФРГ, если преследование проекта не прекратится, Берлин будет вынужден разработать ответные меры.

с чего всё началось

Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится. Об этом рассказали «Известиям» в бундестаге.

Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»

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