Политика

Lenta.ruLenta.ruГермания приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится. Об этом рассказали «Известиям» в бундестаге.
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Санкционное правление: ФРГ готова ответить на меры США против СП-2

Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении «Северного потока – 2» (СП-2). Как заявили «Известиям» в бундестаге ФРГ, если преследование проекта не прекратится, Берлин будет вынужден разработать ответные меры.
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На сайт голосования по Конституции внесены изменения

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