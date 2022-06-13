РБКГермания приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекцииПлановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток-1» (Nord Stream 1) назначена на 11 июля.РБКВ настоящее время энергобезопасность в ФРГ обеспечена, газоснабжение стабильное.ТАССГазохранилища страны заполнены на 54,22 %, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.РИА НовостиЭкспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии.ТАССЧитать далееСвернутьАБНАБНФАНЭкономика сегодняПолитика СегодняPetrogradГазета.RuПодробнее о событииГермания приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекцииИзвестия11:58Немецкий регулятор предупредил о снижении объемов газа в «Северном потоке» из-за инспекцииРИА Новости09:17Оператор «Северного потока» заявил о снижении объемов газа из-за инспекцииГазета.Ru11:23Ежегодная инспекция «Северного потока» может нарушить поставки газаИА Красная Весна10:33Германия на две недели приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекцииLenta.ru11:22Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекцииРБК11:38Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» в связи с инспекциейТАСС08:35Показать ещёОценить136Поделиться