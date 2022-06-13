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Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции

Плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток-1» (Nord Stream 1) назначена на 11 июля.
РБК
В настоящее время энергобезопасность в ФРГ обеспечена, газоснабжение стабильное.
ТАСС
Газохранилища страны заполнены на 54,22 %, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.
РИА Новости
Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии.
ТАСС

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Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции
Известия11:58
Немецкий регулятор предупредил о снижении объемов газа в «Северном потоке» из-за инспекции
РИА Новости09:17
Оператор «Северного потока» заявил о снижении объемов газа из-за инспекции
Газета.Ru11:23
Ежегодная инспекция «Северного потока» может нарушить поставки газа
ИА Красная Весна10:33
Германия на две недели приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции
Lenta.ru11:22
Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции
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Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» в связи с инспекцией
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