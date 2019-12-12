Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

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Правительство Германии признало капитуляцию перед Соединенными Штатами Америки из-за ситуации вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре.

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