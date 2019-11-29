Сравнение проводилось по 25 странам. Кроме Германии, наиболее благополучной страной признана Австрия. Напротив, самые скромные показатели благополучия эксперты обнаружили в Греции и Литве.

Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС

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