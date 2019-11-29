Экономика
REGNUMГермания признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
Сравнение проводилось по 25 странам. Кроме Германии, наиболее благополучной страной признана Австрия. Напротив, самые скромные показатели благополучия эксперты обнаружили в Греции и Литве.
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Транспорт
Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД
Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Политика
Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал
Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
Общество
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
Происшествия
Найден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Футбол
Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о пользе поражения от «Астаны»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против казахстанской "Астаны".
Экономика
Объяснен бум телефонного мошенничества в России
Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Экономика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Экономика
Перевозчики мусора заявили об уходе с новосибирского рынка
По оценкам Булычева, доля покидающих рынок перевозчиков составляет 26,8%. 29 ноября о решении уведомят губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя, депутатов и прокуратуру.
Автоспорт
Латифи заменил Кубицу в «Уильямсе»
Экономика
Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое
Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Общество
Матвеев день: что запрещено делать 29 ноября
Считается, что 29 ноября не стоит делать покупки, так как они окажутся неудачными – одежда быстро износится или разонравится, техника сломается.
Политика
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Политика
Трамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Происшествия
Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение
Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Политика
В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань
Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
Политика
На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
Общество
Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным
Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
Бывший премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
Скончался бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ, сообщает телеканал NHK. Отмечается, что на момент смерти Накасонэ был 101 год.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Происшествия
Суд вынес приговор трем убийцам сахалинца Максима Юрченко
Сегодня, 29 ноября, в Сахалинском областном суде началось заседание, на котором вынесли приговор трем молодым сахалинцам, причастным к смерти Максима Юрченко.