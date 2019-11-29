Экономика
REGNUMГермания признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
При расчёте индекса благополучия эксперты учитывали ряд критериев, в том числе отсутствие долгов по кредитам у населения, возможность своевременно оплачивать счета, наличие сбережений, уровень финансовой грамотности. Сравнение проводилось по 25 странам.
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Политика
В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ
Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Наука
Цитокины стимулируют синаптическую активность головного мозга
Хотя существует несколько исследований, раскрывающих фармакологическое действие и функции IL-10 и TGF-β1 в регуляции возбудимости нейронов и синаптической активности при патологиях, об их роли в улучшении активности нейронной сети при нормальных условиях известно мало.
Армия и оружие
Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео
Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
Общество
ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице
В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Авто
Владельцы Lada Granta чаще всего не платят по счетам
Процент просрочки по автозалогам среди владельцев Lada Granta составляет 43 процента. Об этом сообщил сервис автозаймов CarMoney.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности
Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Экономика
В Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров
Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.
Футбол
Орлов: «Дриусси просит „Зенит“ отпустить его»
Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о ситуации нападающего Себастьяна Дриусси.
Политика
На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма
В эфире интернет-канала UkrLife 28 ноября дипломаты рассказали, что вопрос активно обсуждался после того, как Киев не получил в 2008 году план действий по членству в НАТО.
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
Общество
В «Роскосмосе» вскрыли новые коррупционные схемы
Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмос» Артем Мельников заявил, что при новом руководстве корпорации удалось вскрыть схемы мошенничества.
Общество
Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии
Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой
Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Единоборства
Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко
29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Политика
Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
Наука
Соловьи попрактиковались в пении во время зимовки
Европейские ученые выяснили, что песни обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) во время зимовки в Африке существенно отличаются от песен, которые они исполняют во время брачного сезона весной в России и Польше.
Транспорт
Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов
Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Гаджеты
Huawei объявила скидки до 17 тысяч рублей на свои смартфоны
Помимо скидок покупатели могут получить и подарки. Максимальная скидка, как пишет «Астера», может составит 17 тысяч рублей.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная Бразилии является самой титулованной командой в пляжном футболе. Она становилась чемпионом мира 14 раз.