Экономика

REGNUMREGNUMГермания признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС

При расчёте индекса благополучия эксперты учитывали ряд критериев, в том числе отсутствие долгов по кредитам у населения, возможность своевременно оплачивать счета, наличие сбережений, уровень финансовой грамотности. Сравнение проводилось по 25 странам.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Аналитики назвали лучшие и худшие страны Европы по финансовому благополучию

Forbesвчера в 03:49

Названы худшие страны Европы по финансовому благополучию

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:33

Названа худшая страна Европы по финансовому благополучию

Радио Sputnikвчера в 07:49

Эксперты назвали лучшие страны ЕС по финансовому благополучию

РБК02:03

Названы лучшие страны Европы для хорошей жизни

Lenta.ruвчера в 19:00

Названы лучшие и худшие страны Европы по финансовому благополучию

Известиявчера в 20:40

Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС

REGNUMвчера в 21:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Политика

В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ

Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
REGNUM 00:40
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Наука

Цитокины стимулируют синаптическую активность головного мозга

Хотя существует несколько исследований, раскрывающих фармакологическое действие и функции IL-10 и TGF-β1 в регуляции возбудимости нейронов и синаптической активности при патологиях, об их роли в улучшении активности нейронной сети при нормальных условиях известно мало.
Индикатор вчера в 08:36
Армия и оружие

Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
Lenta.ru вчера в 17:39
Политика

Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН

Газета.Ru 01:27
Общество

ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице

В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Москва 24 00:47
Авто

Владельцы Lada Granta чаще всего не платят по счетам

Процент просрочки по автозалогам среди владельцев Lada Granta составляет 43 процента. Об этом сообщил сервис автозаймов CarMoney.
ФедералПресс 02:20
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности

Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
WMJ.ru 27 ноября в 14:24
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Экономика

В Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров

Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.
REGNUM вчера в 00:39
Футбол

Орлов: «Дриусси просит „Зенит“ отпустить его»

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов рассказал о ситуации нападающего Себастьяна Дриусси.
Евро-футбол.ру вчера в 10:39
Политика

На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма

В эфире интернет-канала UkrLife 28 ноября дипломаты рассказали, что вопрос активно обсуждался после того, как Киев не получил в 2008 году план действий по членству в НАТО.
Известия вчера в 22:54
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ вчера в 05:46
Общество

В «Роскосмосе» вскрыли новые коррупционные схемы

Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмос» Артем Мельников заявил, что при новом руководстве корпорации удалось вскрыть схемы мошенничества.
Международный антикоррупционный портал 02:27
Общество

Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии

Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
РБК 01:01
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Технологии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
РБК вчера в 23:00
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском вчера в 06:56
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток вчера в 11:33
Футбол

Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Спорт БИЗНЕС Online 01:29
Единоборства

Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко

29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
ГЛАС.RU 00:42
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал 27 ноября в 03:09
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

Газета.Ru 02:15
Политика

Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.
RT на русском вчера в 17:31
Наука

Соловьи попрактиковались в пении во время зимовки

Европейские ученые выяснили, что песни обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) во время зимовки в Африке существенно отличаются от песен, которые они исполняют во время брачного сезона весной в России и Польше.
N+1 вчера в 08:38
Транспорт

Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Эхо Москвы 00:30
Гаджеты

Huawei объявила скидки до 17 тысяч рублей на свои смартфоны

Помимо скидок покупатели могут получить и подарки. Максимальная скидка, как пишет «Астера», может составит 17 тысяч рублей.
Газета DAILY вчера в 14:05
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в пляжном футболе. Она становилась чемпионом мира 14 раз.
РБК вчера в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное