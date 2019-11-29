Экономика
REGNUMГермания признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
При расчёте индекса благополучия эксперты учитывали ряд критериев, в том числе отсутствие долгов по кредитам у населения, возможность своевременно оплачивать счета, наличие сбережений, уровень финансовой грамотности. Сравнение проводилось по 25 странам.
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Здоровье
В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой
Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Политика
В МИДе рассказали об угрозе размещения США РСМД в северных широтах
После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) возникает реальная перспектива размещения таких ракет Вашингтоном в северных широтах.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Общество
Останки 14 пленных красноармейцев перезахоронили в Варшаве
Останки 14 красноармейцев, умерших в нацистском лагере для военнопленных Шталаг I-B, перезахоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.
Армия и оружие
В США узнали о новой ракете России для Су-57
Россия разрабатывает новую ракету класса "воздух-воздух", которая будет использоваться в российских истребителях пятого поколения Су-57.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
После обысков у заместителя глава ФСИН назначил себе нового помощника
После вчерашних обысков у замглавы ФСИН Анатолия Рудого стало известно о потенциальном претенденте на его место.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
Игры
Codemasters купила авторов Project CARS, Slightly Mad Studios
Codemasters согласилась купить студию Slightly Mad, выпустившую успешные игры серии Project CARS.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Здоровье
В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак
В Волгограде умерла годовалая пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД), сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности
Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
Спорт
Россия победила Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию в четвертьфинале чемпионата мира.
Космос
Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно
Астрономы обнаружили в Млечном Пути черную дыру настолько огромных размеров, что она бросает вызов всем существующим моделям эволюции звезд.
Общество
NASA купит два места на кораблях «Союз» для полетов к МКС
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.