Политика
ИзвестияГермания решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что планирует в ближайшие дни начать диалог с Тегераном и сделать всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
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с чего всё началось
«В следующие несколько днем мы будем использовать все возможности, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации, в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнёрами в регионе, а также в диалоге с Ираном», — заявил он в интервью Bild.RT на русскомвчера в 18:03
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Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани
Комсомольская правдавчера в 17:57
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