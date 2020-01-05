В следующие несколько днем мы будем использовать все возможности, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации — в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнёрами в регионе, а также в диалоге с Ираном.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Он заверил, что Берлин готов задействовать все рычаги в ООН, в ЕС и в диалоге с Тегераном, чтобы противостоять дальнейшей эскалации ситуации.

Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани

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