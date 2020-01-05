Политика

Российская газетаРоссийская газетаГермания призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Он заверил, что Берлин готов задействовать все рычаги в ООН, в ЕС и в диалоге с Тегераном, чтобы противостоять дальнейшей эскалации ситуации.
Читать в источнике
Комментировать15
Хайко Маас
В следующие несколько днем мы будем использовать все возможности, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации — в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнёрами в регионе, а также в диалоге с Ираном.
— Хайко Маас, немецкий политикREGNUM 19:23

Подробнее о событии

Германия решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани

Известия19:24

В ФРГ заявили, что сделают все, чтобы избежать обострения обстановки на Ближнем Востоке

ТАСС16:43

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

RT на русском18:03

Германия надеется уговорить Иран не мстить Штатам за смерть генерала Сулеймани

Комсомольская правда17:57

Берлин попробует убедить Тегеран не мстить за смерть Сулеймани

Московский Комсомолец17:57

Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани

РИА Новости17:36

МИД ФРГ: необходимо остановить эскалацию напряженности в отношении Ирана

REGNUM19:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

РБК 22:20
Шоу-бизнес

Закодированная Дана Борисова выпила духи

"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Комсомольская правда 10:00
Энергетика

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Вести.Ru 11:05
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

Российская газета 20:43
Футбол

Украинец Зинченко забил свой второй гол за «Манчестер Сити»

Во втором тайме забивал только «Манчестер Сити» — на 58-й минуте отличился Тейлор Харвуд-Беллис, а на 76-й гол забил Филип Фоден.
Чемпионат 16:00
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru 22:29
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Известия 11:44
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском 10:29
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК 20:06
Спорт

Большунов назвал Устюгова главным фаворитом «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов назвал своего партнёра по национальной команде Сергея Устюгова фаворитом многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».
News.ru 10:34
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости 11:29
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета 19:54
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Транспорт

Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

РИА Новости 09:14
Космос

Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления

Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Lenta.ru 16:03
Происшествия

В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе

СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
РИА Новости 09:36
Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

Евро-футбол.ру вчера в 13:57
Космос

В NASA представили планы на 2020 год

Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
REGNUM 04:15
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru вчера в 12:12
Армия и оружие

Британия снова направит корабли в Ормузский пролив

Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
РИА Новости 17:05
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов.
Коммерсантъ 19:52
Политика

Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию

Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
РИА Новости 20:40
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия 22:00
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру вчера в 19:59
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»

Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
REGNUM 11:48
Здоровье

В прошлом году тюменцы проходили диспансеризацию по новым правилам

Согласно новым правилам, взрослые в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить обследование раз в три года, а те, кто старше – каждый год.
Megatyumen.ru 22:13
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Новые автомобили 02 января в 23:48
Космос

Крошечный спутник для изучения далеких планет потерял связь с Землей

HotGeo 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии. С 14 марта 2018 министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГв региональном парламенте Саара с 199 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное