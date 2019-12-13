Политика
КоммерсантъГермания призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Германия призывает США отказаться от санкций против «Северного потока - 2»
Московский Комсомолецвчера в 18:50
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика
Начальник саратовского управления Росгвардии стал генералом
Политика
Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Армия и оружие
Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
Происшествия
На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Общество
Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Политика
Зеленский прокомментировал дело против Порошенко из-за «Минска-2»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".
Политика
Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Врачи определили и назвали самый смертоносный алкогольный напиток для сердца и здоровья человека.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Технологии
МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G
Политика
Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату
Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе.
Происшествия
Полиция задержала руководителя строительства пермского зоопарка
Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДстрой» Илью Козырева сообщает «Ъ-Прикамье».
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Шоу-бизнес
У Анастасии Волочковой диагностировали проблемы с головой
Поклонники паникуют из-за состояния головы Анастасии Волочковой, которая явно злоупотребляет токсичными красками для волос.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России
В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Армия и оружие
Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начали выпускать в России
Вспомним, что недавно в рамках показа обновленного Skoda Rapid сообщили стоимость на компактный кроссовер для России.
Шоу-бизнес
Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России
Популярная певица София Ротару категорически не хочет выступать в Российской Федерации из-за заслуженной критики.
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
Здоровье
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.