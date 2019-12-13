Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Политика Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.

Общество Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.

Политика Зеленский прокомментировал дело против Порошенко из-за «Минска-2» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".

Политика Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".

Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Происшествия Полиция задержала руководителя строительства пермского зоопарка Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДстрой» Илью Козырева сообщает «Ъ-Прикамье».

Общество В России рекордно снизилась цена на последний iPhone Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.