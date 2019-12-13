Политика

КоммерсантъКоммерсантъГермания призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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«Адские санкции США»: почему нам не стоит их бояться

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В МИД ФРГ прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока — 2»

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Московский Комсомолецвчера в 18:50

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 21:48
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Политика

Начальник саратовского управления Росгвардии стал генералом

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Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
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Армия и оружие

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Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
РБК вчера в 20:05
Происшествия

На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
РИА Новости вчера в 09:49
Общество

Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
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ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
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Суд оштрафовал отца предполагаемого виновника ДТП в Нижнем Новгороде

РБК 00:56
Политика

Зеленский прокомментировал дело против Порошенко из-за «Минска-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".
РИА Новости вчера в 18:04
Политика

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 09:52
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Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

Врачи определили и назвали самый смертоносный алкогольный напиток для сердца и здоровья человека.
Ugpressa.ru вчера в 22:36
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Технологии

МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G

News.ru вчера в 05:59
Политика

Польша единственная из стран ЕС отказалась от соглашения по климату

Польша стала единственной страной-членом Европейского союза, которая не присоединилась к достигнутому лидерами стран соглашению о климатической нейтральности на саммите в Брюсселе.
РБК вчера в 22:19
Происшествия

Полиция задержала руководителя строительства пермского зоопарка

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДстрой» Илью Козырева сообщает «Ъ-Прикамье».
РБК Пермский край 00:54
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Шоу-бизнес

У Анастасии Волочковой диагностировали проблемы с головой

Поклонники паникуют из-за состояния головы Анастасии Волочковой, которая явно злоупотребляет токсичными красками для волос.
Российский Диалог вчера в 07:00
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

REGNUM 01:28
Политика

МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Национальная служба новостей вчера в 04:49
Происшествия

В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек

РБК 01:10
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия вчера в 14:08
Армия и оружие

Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии

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Кроссовер Skoda Karoq начали выпускать в России

Вспомним, что недавно в рамках показа обновленного Skoda Rapid сообщили стоимость на компактный кроссовер для России.
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Шоу-бизнес

Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России

Популярная певица София Ротару категорически не хочет выступать в Российской Федерации из-за заслуженной критики.
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В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости вчера в 22:03
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Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
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